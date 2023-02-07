Замруководителя деревообрабатывающей компании в Ижевске осудят за 9 случаев коммерческого подкупа

Уголовное дело направили в суд с обвинительным заключением Фото: Мария Бакланова

Экс-заместителя руководителя крупной деревообрабатывающей компании в Ижевске осудят за 9 случаев коммерческого подкупа. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

С февраля 2019 года по сентябрь 2022 года мужчина регулярно получал деньги от представителей коммерческих организаций за информацию о закупках, ускоренную оплату поставленных товаров, а также обещание заключения в будущем аналогичных договоров. За это время он незаконно обогатился на более чем 1,9 млн рублей.

Следователи провели допросы, обыскали дом обвиняемого и изъяли необходимую финансово-хозяйственную документацию. На коттедж, земельный участок и машину мужчины наложили арест.

Уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп в значительном и крупном размерах» направили в суд с обвинительным заключением.

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