Двух военнослужащих из Удмуртии вернули из украинского плена

Мужчины провели в плену почти 4 месяца Фото: Мария Бакланова

На днях на Родину из украинского плена вернулись двое военнослужащих из Удмуртии. Об этом сообщает уполномоченный по правам человека в республике Виктор Кушко.

Новостью поделилась уполномоченная по правам человека в стране Москалькова Т.Н. Всего в Россию вернули 63 бойца. Родственники военнослужащих из Удмуртии обратились к Кушко в октябре 2022 года. Мужчины попали в плен ВСУ и сообщили об этом семье, позвонив по телефону.

«Незамедлительно было организовано взаимодействие с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации. Коллегами из федерального аппарата в постоянном режиме поддерживалась связь с Министерством обороны России, принимались меры по установлению местонахождения военнопленных и их освобождению путем обмена с украинской стороной», – поделился Кушко.

Мужчины провели в плену почти 4 месяца. Сейчас они проходят медицинские обследования.

Напомним, накануне стало известно о возвращении из плена одного из бойцов. Ранее мы писали о том, как пропавших без вести военнослужащих из Удмуртии находят и возвращают домой.

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