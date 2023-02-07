Жители Можги смогут подать заявления на перерасчет платы за электроэнергию

Перерасчет по отоплению получат 4 300 жильцов Фото: Мария Бакланова

Жители Можги смогут получить перерасчет платы за электроэнергию. Об этом на своей странице ВКонтакте первый заместитель главы города Эрик Уразов.

На этой неделе можгинцам придут квитанции за коммунальные услуги за январь. Напомним, 13 января в городе произошла авария на теплосетях, в результате которой без отопления остались 11,6 тысяч можгинцев при том, что население Можги составляет 44 тысячи человек. Подачу отопления восстановили только 15 января, но жалобы на холодные батареи продолжали поступать в течение недели. После этого коммунального коллапса замглавы администрации города Руслан Галеев решил уйти с должности. Как раз его место недавно занял Эрик Уразов.

Как сказала главный бухгалтер МУП «ЖКХ» Елена Петрова, перерасчет за отопление будет сделан автоматически.

«В связи с аварийной ситуацией в январе этого года жильцам будет проведена корректировка платы за отопление. За период с 13 по 16 января этого года ее сделают автоматически и отдельной строкой. Перерасчет по отоплению получат 4 300 жильцов, в среднем 300-400 рублей по одному лицевому счету. За период аварийной ситуации МУП «ЖКХ» также произведет возврат денежных средств по перерасходу электроэнергии для пострадавших собственников», – сказала женщина.

Чтобы получить перерасчет, нужно принести платежки с октября по январь и паспорт собственника квартиры. Из платы за январь вычтут среднее значение за 3 последних месяца. Полученная сумма станет компенсацией. Горожан будут ждать в 5 кабинете по адресу МУП ЖКХ (Вокзальная улица, 11).

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