Собрания собственников квартир в Ижевске будут проводить в электронной системе

С помощью системы можно будет организовать каждый этап собрания
Фото: Диля Ахмадишина
В Ижевске появится новая электронная система «Проведение общего собрания собственников МКД». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
С помощью системы можно будет организовать каждый этап собрания: от формирования повестки до выпуска протокола.
Сервис будет доступен и на сайте, и в специальном приложении «ГСЖ Ижевск». Зарегистрировать профиль можно на Госуслугах.
Чтобы перевести собрания в онлайн-режим жителям домов нужно будет обратиться в свою УК.
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