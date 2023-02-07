50 л контрафактного алкоголя изъяли из ларька на ул. Тарасова в Ижевске

Из ларька изъяли коньяк и водку. Фото: Виктор Лашкарев ВКонтакте @lashkarev_v

Из ларька по адресу ул. Тарасова, 2а в Ижевске изъяли 50 л контрафактного алкоголя. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил министр промышленности и торговли региона Виктор Лашкарев.

В ларьке незаконно торговали алкоголем. Из точки изъяли 40 литров водки и 10 литров коньяка. Возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица». За это хозяевам ларька может «прилететь» штраф в размере от 100 до 200 тысяч рублей.

Жителям напомнили, покупка контрафактного алкоголя является опасной для здоровья и жизни.

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