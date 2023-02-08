Мужчина из Удмуртии отправится в колонию за угрозу убийством сожительнице

Он ударил женщину в бедро Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Граховском районе за угрозу убийством осудили 36-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В ноябре прошлого года пьяный мужчина поссорился с сожительницей. Он взял в руки острый металлический предмет и ударил в область бедра. В это же время он пригрозил ей убийством.

Мужчину судили по статье «Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы». Его отправили в колонию общего режима на 8 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

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