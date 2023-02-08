Двое мужчин пострадали при пожаре из-за неосторожного курения в Удмуртии

Фото: МЧС Удмуртии @mchsUR

7 февраля, примерно в 11:40 в двухэтажном доме в поселке Ува загорелась квартира. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

По приезде пожарные увидели, как из чердака идет густой черный дым и решили, что пожар начался там. Спасатели провели проверку, а затем увидели, как из окна 2 этажа высунулся мужчина и стал звать на помощь. Дверь его квартиры вскрыли бензорезом, а к окну установили лестницу.

«Я уже думал, что мужчина потерял сознание и упал, но когда залез в окно, не нашел его. Все было в дыму, если вытянуть руку, то кисти рук было не видно. Принялся на ощупь искать. В итоге обнаружил на диване двух человек, оба уже были без сознания. К этому моменту мои ребята вскрыли дверь, мы надели на пострадавших «самоспасатели» и вытащили на улицу, где передали врачам скорой помощи», – рассказал замначальника пожарно-спасательной части №40 Илья Лучинкин.

Пострадавшими оказались мужчины 1978 г.р. и 1980 г.р. их госпитализировали с отравлением угарным газом. Общая площадь пожара составила 16 кв.м. Огонь уничтожил стиральную машину, натяжной потолок, внутреннюю отделку ванной и чердак. По предварительным данным возгорание началось из-за неосторожного курения в ванной комнате одного из мужчин.

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