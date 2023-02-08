13 февраля в Ижевске перекроют движение по переулку Широкий

Фото6 Администрация Ижевска @adm_izh

В Ижевске перекроют движение по переулку Широкий в районе дома №236 по улице Пушкинская. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Движение будет закрытым с 8:00 13 февраля до 8:00 16 февраля. На участке будут ремонтировать канализационные колодцы.

Напоминаем, 11 февраля перекроют движение на дороге вдоль набережной. Здесь будет проходить Пельменный забег.

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