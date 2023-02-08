В Ижевске на продажу выставили квартиру за почти 2,5 млрд рублей

Объявление на сайте. Фото: avito.ru

На популярном сайте с объявлениями появился пост о продаже квартиры за 2 450 000 000 рублей. Пересчитав нолики, редакция «Комсомолки» задумалась и решила изучить чудо-квартиру.

Тщательный анализ показал, что жилье действительно особенное. Во-первых, это, конечно же, соседство с ж/д вокзалом. Пессимисты скажут, что это постоянный шум и непрекращающаяся текучка людей. А мы вам на это ответим, что вокзал под боком – это в первую очередь возможность путешествия! Устали от серости Ижевска? Не беда! Всего пара мгновений и вы уже трясетесь в вагоне поезда, а над ухом щебечут соседи по купе.

Во-вторых, расположение дома. Чудо-жилье расположено в Ленинском районе города на Ленинградской улице. Такое совпадение в топонимах сразу навевает воспоминания о далеком прошлом. Место буквально кричит о том, что станет настоящим оплотом для людей с «с тонкой душевной организацией».

В-третьих, это, конечно же, структура дома. Это не какой-то там человейник! В доме мало квартир и каждый жилец знает, чем занимается его сосед. Это ли не олицетворение добрососедства? В такой квартире точно не заскучаешь!

Все еще не убедились в том, что владелец этой квартиры станет обладателем «рая на земле»? Продолжаем анализ.

Рядом с домом расположен небольшой огороженный участок с личной беседкой с шашлычками, вишнями, яблонями, крыжовником, смородиной и викторией. Ну? Все еще нет?

Тогда посмотрите на фотографии и убедитесь сами в абсолютной исключительности этой квартиры. Дизайн может показаться простым только невежде. Настоящий знаток увидит глубокий смысл, который хотели донести мастера. Обои с березой буквально кричат о любви к Родине, а изображение с известными зданиями в очередной раз поможет новому владельцу убедиться в своем интеллекте. Ведь в свободное время он сможет выискивать здесь знакомые шедевры архитектуры.

Фото: avito.ru

Фото: avito.ru

Одним словом, квартиру нужно брать! Можно даже в ипотеку. На такое сокровище даже 3 миллиардов не жалко.

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