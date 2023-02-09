«Полевой храм» построят в зоне СВО для военнослужащих Удмуртии

Фото: пресс-служба Ижевской епархии

Для военнослужащих из части инженерных войск из Кизнера, которые находятся в зоне СВО, будет построено молитвенное помещение. Бойцы сами выступили с этой инициативой. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Палатку и оборудование для ее обогрева приготовил фонд «Сообщество», а Ижевская епархия – иконы и всю необходимую богослужебную утварь. Солдаты смогут помолиться у иконы Божией Матери, Георгия Победоносца, Архангела Михаила, мученика Иоанна Воина. Будет у них и религиозные знамена с изображением Спасителя и Божией Матери.

Фото: пресс-служба Ижевской епархии

«Полевой храм» появится у военных уже очень скоро. Перед отправкой на Украину митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин освятил иконы и утварь.

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