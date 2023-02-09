Житель Удмуртии обманул партнера по бизнесу на 200 тысяч рублей

Фото: архив КП

В Удмуртии задержали 20-летнего жителя Завьяловского района. Он подозревается в мошенничестве на сумму почти 200 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по республике.

В прошлом году подозреваемый вместе с другом организовал совместный бизнес. Они строили и сдавали в аренду помещения на территории Ижевска.

Все шло хорошо. Но потом подозреваемый решил заработать легкие деньги. Он подделал документы о выявленных нарушениях и о необходимости оплаты штрафов за них.

Бумаги отдал своему партнеру. Тот, ничего не подозревая, перевел по указанным в документах реквизитам более 195 000 рублей.

И только позже выяснилось, что все это фикция: деньги нерадивый партнер переводил на свой личный счет.

В итоге в отношении неработающего и ранее судимого мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ. Его задержали.

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