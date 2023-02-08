Без интриг не обходится: Лев Смирнов из Удмуртии рассказал об участии в музыкальном проекте «Голос. Дети»

Фото: vk.com/levavokal

10-летний финалист проекта «Голос. Дети» (0+) Лев Смирнов вернулся в Ижевск после выступления в очередном отборочном туре и по пути заскочил к нашим коллегам на радио «Адам» (12+). Он рассказал о закулисье проекта и работе в команде МакSим.

Фото: vk.com/levavokal

«Я изначально хотел попасть в команду девушки, что и случилось. Многие из участников говорят: «новичкам везет», но я думаю, что и МакSим повезло со мной, надеюсь, что мы не расстанемся и в суперфинале», – говорит Лев.

Кто бы ни говорил, что звезды эстрады только у себя на уме, Лева это уверенно отрицает. Работать с МакSим психологически и эмоционально очень комфортно.

«Мы с МакSим общаемся и вне камер. Обсуждали проект, его продолжение и работу в команде. Она всегда настраивает нас и очень ответственно подходит к работе с нами. На репетициях очень доброжелательная и спокойная девушка», – рассказал юный финалист.

Фото: vk.com/levavokal

Что касается закулисья, рассказал юный ижевчанин, на проекте, к сожалению, не обходится без небольших конфликтов и интриг. Кто-то недоволен тем, что по какой-либо причине не прошел «слепые прослушивания», кого-то накрывают эмоции от усталости и нервного напряжения. Лев признался, что уже научился не обращать внимания на сплетни и неприятные разговоры, которые мешают концентрации перед выступлением.

Еще один из залогов успеха – поддержка родных и близких. Ее у вокалиста предостаточно, за что он очень благодарен своему окружению.

«Перед выходом на сцену меня настраивали педагоги, родственники. Все болели за меня, переживали. Еще перед съемками вышла наставница и поблагодарила, что мы находимся в ее команде, а перед самими «слепыми прослушиваниями» в зале была огромная группа поддержки», – поделился Лев.

Финал «Голос. Дети» пройдет 24 февраля в прямом эфире, а сразу после этого зрители смогут увидеть «поединок» за выход в суперфинал.

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