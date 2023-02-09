Скончался актер и режиссер из Удмуртии Александр Блинов

Фото: кадр из фильма «Донская повесть» @kino-teatr.ru

8 февраля ушел из жизни актер и режиссер из Удмуртии Александр Блинов. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил Министр культуры и туризма Удмуртии Владимир Соловьев.

Александр Блинов известен по фильму «Донская повесть». Министерство культуры Удмуртии и работники культуры региона выразили глубокие соболезнования родным и близким актера. Похороны пройдут 9 февраля в 15:00 в ритуальном агентстве «Реквием» по адресу ул. Орджоникидзе,14.

СПРАВКА:

Родился в 1938 году в деревне Удугучин.

Окончил актерский факультет Ленинградского театрального института им. А. Островского (1961) и режиссерский факультет Ленинградского института театра, музыки и кинематографии (1967).

Стажировался в Париже у Питера Брука.

Работал главным режиссером Читинского, Ивановского, Карагандинского, Русского им. Короленко и других театров.

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