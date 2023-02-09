Завод «Купол» в Ижевске усовершенствовал ЗРК «Тор» для борьбы с американскими HIMARS

Зенитные ракетные комплексы «Тор» успешно показывают себя в ходе СВО Фото: Алена Селезнева

Ижевский завод «Купол» модернизировал ЗРК «Тор» для борьбы со снарядами HIMARS. Об этом сообщает зам главного конструктора по ремонту и модернизации Илья Рыков в эфире телеканала «Звезда».

Рыков рассказал о том, как ижевские рабочие модернизируют российскую систему противовоздушной обороны для борьбы с РСЗО HIMARS из Америки.

«Те цели, по которым мы начали работать и с которыми раньше не встречались, не было возможности отработки. Это всем известные HIMARS, мы с ними столкнулись, мы с ними можем бороться. Были сделаны определенные доработки, сейчас работа идет более эффективно с этими целями», – поделился мужчина.

Зенитные ракетные комплексы «Тор», которые делают на заводе, успешно показывают себя в ходе СВО. Цикл производства на «Куполе» не останавливается ни на секунду. После финальной сборки комплексы выезжают на помощь военнослужащим уже готовыми «к выполнению боевых задач».

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