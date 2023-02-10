380 млн рублей алиментов взыскали судебные приставы Удмуртии в 2022 году

2,5 тысячам должников выдали направление в центр занятости Фото: Мария Бакланова

За 2022 год с жителей Удмуртии взыскали 380 млн рублей по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.

При этом на исполнении у судебных приставов находилось более 1,5 млн исполнительных производств.

«В УФССП России по Удмуртии уделяется особое внимание вопросу о взыскании задолженности по алиментным обязательствам на содержание детей. В течение 12 месяцев 2022 года с учетом остатка прошлых лет на исполнении в Управлении находилось более 17 тысяч исполнительных производств по алиментным обязательствам», – рассказал главный судебный пристав региона Игорь Наговицын.

2,5 тысячам должников выдали направление в центр занятости, но только 560 из них устроились на работу.

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