380 млн рублей алиментов взыскали судебные приставы Удмуртии в 2022 году

2,5 тысячам должников выдали направление в центр занятости
Фото: Мария Бакланова
За 2022 год с жителей Удмуртии взыскали 380 млн рублей по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.
При этом на исполнении у судебных приставов находилось более 1,5 млн исполнительных производств.
«В УФССП России по Удмуртии уделяется особое внимание вопросу о взыскании задолженности по алиментным обязательствам на содержание детей. В течение 12 месяцев 2022 года с учетом остатка прошлых лет на исполнении в Управлении находилось более 17 тысяч исполнительных производств по алиментным обязательствам», – рассказал главный судебный пристав региона Игорь Наговицын.
2,5 тысячам должников выдали направление в центр занятости, но только 560 из них устроились на работу.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Молочный киоск самообслуживания открыли на улице Дзержинского в Ижевске
Легковушку подожгли на улице Ильфата Закирова в Ижевске 9 февраля
Последние новости Ижевска на утро 10 февраля: молочный киоск и «индекс падучести»