Уровень воды начали понижать в пруду Ижевска

Жителей просят не выходить на лед. Фото: Сергей Березин

Сегодня, 10 февраля в ижевском пруду начали понижать уровень воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Каждые сутки вода будет убывать на 2-3 см. Это связано с предупреждением несчастных случаев во время весеннего половодья.

«Понижение уровня воды в пруду позволит создать аккумулирующую емкость и предотвратить переполнение водоема паводковыми водами», – пояснили в сообщении.

Работы планируют закончить до 25 марта. За это время уровень воды в пруду будет понижен на 1,5 метра. Ижевчан попросили быть предельно внимательными и не выходить на лед.

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