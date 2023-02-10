Аппарат для очищения крови при почечной недостаточности появился в ГКБ №6 в Ижевске

Фото: телеграм-канал Эльвиры Пинчук

В ижевскую ГКБ №6 поступил аппарат для экстракорпорального очищения крови. Об этом в своих соцсетях сообщила вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук.

Процедура необходима для пациентов с плохо работающими почками или их отсутствием. С помощью специального фильтра аппарат очищает кровь больных вне организма.

«С помощью современного многофункционального оборудования врачи проводят процедуры высоко- и низкопоточного гемодиализа, а также гемодиафильтрацию – удаление из крови широкого спектра токсинов», – пояснила Пинчук.

Система контроля на оборудовании передает состояние пациента, режим и время завершения этапов цикла. Также техника позволяет сэкономить на расходных материалах.

Отметим, что ежегодно в отделении гемодиализа больницы принимают около 400 пациентов.

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