Рауфа Каримова переизбрали председателем Удмуртпотребсоюза

Фото: Госсовет Удмуртии

Рауфа Каримова переизбрали на пост председателя совета Удмуртпотребсоюза. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртии.

Каримов продолжит занимать этот пост в течение следующих 5 лет. Решение о переизбрании приняли на отчетно-перевыборном общем собрании представителей потребительских обществ Удмуртии. Все присутствующие проголосовали «за». Отметим, что Каримов возглавляет Удмуртпотребсоюз более 30 лет.

Председатель госсовета Удмуртии Владимир Невоструев поздравил Каримова с переизбранием.

«Уже более 30 лет Вы возглавляете организацию и благодаря своей мудрости, профессионализму вместе с многотысячным коллективом уверенно улучшаете позиции Удмуртпотребсоюза. Год за годом мы с гордостью отмечаем, что система потребкооперации Удмуртии растет и развивается, идет в ногу со временем, наращивая производственный потенциал», – сказал Новоструев.

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