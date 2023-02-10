Новый природный заказник создали в Глазовском районе Удмуртии

Фото: телеграм-канал Дениса Удалова @udalov_mpr

В Глазовском районе Удмуртии создали новый природный заказник. Об этом сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Денис Удалов.

Заказник назвали «Адамский». Его площадь составляет 412 га. Здесь объединены сразу 2 памятника природы и пойма реки Чепца.

Здесь обитают редкие животные и растения, некоторые из которых даже внесены в «Красную книгу России» и в «Красную книгу Удмуртии». Редкими представителями флоры можно назвать «Северные орхидеи», четырехгранную кувшинку и др. К «краснокнижным» животным относятся бабочки Голубянка арион и Аполлон Мнемозина, а также Кулик-сорока и Большая выпь.

Здесь также есть уникальные природные комплексы.

«Создание этой заповедной зоны поможет сохранить уникальную природу Удмуртии во всем ее многообразии», – подытожили в Министерстве.

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