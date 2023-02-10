Директора образовательного учреждения осудят в Удмуртии

Мужчина в полном объеме возместил ущерб Фото: Архив КП

В Малопургинском районе за злоупотребление полномочиями осудят 43-летнего директора государственного образовательного учреждения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В декабре 2021 года мужчина был привлечен к административной ответственности по статье «Незаконное привлечение работодателем к трудовой деятельности муниципального служащего». Он должен был заплатить 20 тысяч рублей штрафа, но не сделал этого.

Позднее он получил от местного предпринимателя взятку в размере 4 200 рублей. Предложение заключалось в повышении стоимости новогодних подарков для детей. Также он издал приказ о выплате премий сотрудникам, а затем изъял часть из этих денег на общую сумму 38 тыс. рублей. Все незаконно полученные деньги он хотел потратить на уплату штрафа.

В ходе следствия мужчина в полном объеме возместил ущерб. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Директору грозит срок до 4 лет в колонии.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Уровень воды начали понижать в пруду Ижевска

Афиша фестиваля «Всемирный день пельменя 2023»: конкурсы, концерт на центральной площади, розыгрыш ценных призов

В заложниках «управляйки»: несколько домов в Удмуртии не могут сменить компанию из-за ее долгов