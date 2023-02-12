Госсовет Удмуртии предлагает упростить процедуру перепланировки в многоквартирных домах

Законопроект касается перепланировок общедомового имущества Фото: Диля Ахмадишина

Депутаты Госсовета Удмуртии готовят инициативу в Госдуму, чтобы упростить процедуру перепланировки в многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Инициатива касается общедомового имущества: фасадов, балконов, земельных участков. Иногда требуется реконструировать или переделать что-то, причем зачастую для исполнения государственных и муниципальных программ о формировании комфортной городской среды. Но для перепланировки требуется согласие 100% собственников.

При этом добиться поддержки каждого жильца на практике сложно. Например, некоторые собственники живут в своей квартире непостоянно. Поэтому депутаты предлагают изменить количество поддерживающих изменения собственников до двух третей, если перепланировка делается:

– для исполнения требований, предусмотренных в законах;

– для исполнения судебных решений;

– для исполнения требований органов государственного и муниципального контроля (надзора);

– для проведения мероприятий, которые исключают вред жизни и здоровью граждан;

– для исключения вреда животным, растениям и окружающей среде;

– для предотвращения вреда объектам культурного наследия;

– для предупреждения ЧС.

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