11 тонн пельменей съели на гастрофестивале в Ижевске

Стали известны цифры по дню пельменя Фото: Мария Бакланова

Праздник «Всемирный день пельменя» накануне посетили 40 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

«Основной тематикой фестиваля стали выдающиеся бренды Удмуртии – Петр Ильич Чайковский, Михаил Тимофеевич Калашников, Галина Кулакова, Бабушки из Бураново. Это наши истоки, наши корни, те, кем мы гордимся и на кого хотим быть похожими. Праздник помогает собраться всем вместе – люди приходят с семьями, друзьями. Это и есть единение, которое так необходимо всем нам сейчас», – прокомментировал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

В регион на праздник приехали туристы из Татарстана, Марий Эл, Башкирии, Нижнего Новгорода, Ростовской области, Москвы, Санкт-Петербурга. Всего на празднике были гости из 10 регионов страны.

На фестивале участники в сумме съели 11 тонн пельменей. В течение дня проходили развлекательные мероприятия: забег PelmenRun, на котором было 330 бегунов, спортивное состязание чужонбол (удмуртский квиддич), где играли 25 команд. Также прошел розыгрыш 50 кг пельменей. Их получил ученик школы №8 Артем Логинов.

Яркие фотографии с праздника «Комсомолка» показывала здесь.

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