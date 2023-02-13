За 2022 год в Удмуртии выросла заболеваемость геморрагической лихорадкой и энтеровирусными инфекциями

Число случаев «мышиной лихорадки» возросло почти в 3 раза Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рост заболеваемости природно-очаговыми инфекциями, в частности, геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), отмечался в Удмуртии в 2022 году. Об этом сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по республике.

Всего в республике за прошлый год зарегистрировали 797 случаев ГЛПС. Это в 2,8 раза выше показателей 2021 года.

Кроме того, в прошлом году среди жителей Удмуртии отмечался 30%-ный рост заболеваемости энтеровирусными инфекциями. К территориям риска оказались отнесены город Ижевск, а также районы: Балезинский, Завьяловский и Игринский.

Вместе с тем общая эпидемическая обстановка в регионе оценивается как стабильная. Случаев полиомиелита, дифтерии, краснухи, кори, бруцеллеза, туляремии и «свинки» за минувший год не зарегистрировано. Также по сравнению с 2021 годом снизилась заболеваемость острым гепатитом А и внебольничными пневмониями.

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