Жительница Сарапула притворилась обездоленной и выманила у доверчивой женщины почти 150 тысяч рублей

Девушка преследовала цели личного обогащения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно с таким же по длительности испытательным сроком назначил суд 22-летней жительнице Сарапула. Как сообщает пресс-служба прокуратуры по Удмуртии, девушку признали виновной в мошенничестве.

В марте 2022 года обвиняемая расположила к себе доверчивую пожилую женщину. Сочинив историю о сложном материальном положении своей семьи, долгах за аренду жилья и лечении дочери, злоумышленница выманила у потерпевшей почти 150 тысяч рублей. На самом деле девушка преследовала цели личного обогащения.

Однако обман был раскрыт, и мошенница предстала перед судом. Вынесенный приговор пока еще не вступил в законную силу.

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