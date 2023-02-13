Глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал жалобы родных военнослужащих на недостаточное обеспечение бойцов

Бречалов зачитал вслух одно из обращений Фото: Мария Бакланова

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал об оперативной реакции на все просьбы военнослужащих из региона и их родных. Подробностями он поделился во время аппаратного совещания.

Руководитель региона зачитал жалобу женщины, брат которой вернулся домой в отпуск из зоны спецоперации.

«Можно узнать, какое обеспечение у нас в республике? Больно красиво говорят, но по факту приходится все покупать», – сказала жительница Удмуртии.

Александр Бречалов ответил, что прекрасно понимает переживание родственников бойцов. Он также подчеркнул, что иногда в жалобах больше эмоций, чем правды и порой после проверки оказывается, что информация была не совсем достоверной.

«Но всех вас можно понять, вам очень тяжело, переживания за своих родных, близких. Давайте объясню, как организован процесс. Дорогие мои, всем необходимым для выполнения боевых задач обеспечивает Минобороны России. И у меня, и у членов моей команды день начинается и заканчивается с общения командиров на местах. Именно они нам сообщают, какое дополнительное снаряжение, техника, оборудование нужно ребятам. Иной раз бывает разногласие в позициях Минобороны и мнением наших командиров. Мы занимаем сторону наших ребят», – пояснил глава Удмуртии.

Бречалов заверил жителей региона, что все нужды военнослужащих стараются оперативно отработать. Все необходимое отправляют сразу в места дислокации бойцов.

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