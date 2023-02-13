Штрафуют ли водителей Ижевска за проезд на желтый свет светофора?

В Удмуртии практики штрафов за проезд на желтый пока нет Фото: Эдуард КАРИПОВ

Сразу в нескольких регионах России водителей оштрафовали за проезд на желтый сигнал светофора. Таких нарушителей уже поймали в Москве, Уфе и Ханты-Мансийском автономном округе. Практика совсем новая и неудивительно, что в редакцию «Комсомолки» стали поступать вопросы на эту тему.

«Прочитал в интернете, а потом и от друзей услышал, что теперь у нас за проезд на желтый сигнал светофора водителям будет приходить штраф с камер наблюдения. Неужели так?», – спросил наш читатель Алексей.

Штрафы за это нарушение ввели совсем недавно. При этом о том, что проезд на желтый сигнал светофора запрещен ПДД давно известно. Исключением можно назвать лишь те ситуации, в которых экстренное торможение перед стоп-линией опаснее, чем движение.

Как регистрируют нарушение?

Поставить инспектора на каждый перекресток невозможно. Поэтому подтверждением нарушения ПДД в большинстве случаев является видео. Так, чтобы пресечь такие правонарушения в Ижевске, нужно перенастроить камеры видеофиксации.

Как пояснили «Комсомолке» в 1-ом отделе УГИБДД по Удмуртии, камеры автофиксации нарушений ПДД в столице Удмуртии по-прежнему настроены на красный. Это связано с тем, что каждый случай проезда на желтый сигнал необходимо разбирать индивидуально. Хотя, в ведомстве не исключили вероятность того, что аппаратные комплексы города будут перепрограммированы.

Отметим, что штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора составляет 1000 рублей. А за повторное нарушение водителю будет грозить штраф 5000 рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.

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