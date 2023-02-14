Семнадцатилетний житель Самары совершал кражи электроники в Ижевске

Злоумышленник похитил технику на сумму свыше 700 тысяч рублей. Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Установлена причастность ранее судимого семнадцатилетнего жителя города Самара к серии краж из магазинов цифровой электроники в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба по Удмуртии.

Следствием было установлено, что юноша приехал в столицу республики специально для совершения преступлений в декабре 2022. И за один день смог посетить 4 магазина электроники в разных торговых центрах Ижевска.

За этот день молодой человек смог похитить технику общей суммой свыше 700 тысяч рублей, а спустя время продал ее в другом регионе.

В данный момент злоумышленник находится в следственном изоляторе. По фактам краж возбуждены уголовные дела.

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