Семнадцатилетний житель Самары совершал кражи электроники в Ижевске

Злоумышленник похитил технику на сумму свыше 700 тысяч рублей.
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Установлена причастность ранее судимого семнадцатилетнего жителя города Самара к серии краж из магазинов цифровой электроники в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба по Удмуртии.
Следствием было установлено, что юноша приехал в столицу республики специально для совершения преступлений в декабре 2022. И за один день смог посетить 4 магазина электроники в разных торговых центрах Ижевска.
За этот день молодой человек смог похитить технику общей суммой свыше 700 тысяч рублей, а спустя время продал ее в другом регионе.
В данный момент злоумышленник находится в следственном изоляторе. По фактам краж возбуждены уголовные дела.
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