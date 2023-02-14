В 2023 году в Удмуртии будет открыт первый Школьный Кванториум и Детский технопарк

Планируется открыть Детский технопарк. Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В 2023 году в Удмуртии планируется открыть 28 новых центров «Точка роста» в рамках национального проекта «Образование». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Помимо естественно-научных и технологических центров в Удмуртии собираются построить первый Школьный Кванториум. А к 1 сентября 2023 года на базе лицея №18 города Сарапул открыть Детский технопарк.

В дополнение к этому, Министерство образования региона планирует обновление материально-технической базы в пяти коррекционных школах Удмуртии. В 78 образовательных организациях открыть более 3 тысяч мест для дополнительного образования.

Помимо этого власти хотят отремонтировать 18 спортзалов, и еще 6 спортивных площадок снабдить необходимым инвентарем.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Штрафуют ли водителей Ижевска за проезд на желтый свет светофора?

Глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал жалобы родных военнослужащих на недостаточное обеспечение бойцов

Ночной дожор: что есть поздно вечером, чтобы не толстеть