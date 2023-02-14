В Ижевске задержали двух наркокурьеров из Башкортостана

Фото: МВД по Удмуртии
Двух наркокурьеров из Башкортостана задержали в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Оба задержанных 2001 г.р. У них нашли 12 свертков с наркотиками. Позднее полицейские обнаружили еще 10 закладок с тем же веществом. Оба молодых человека приехали в Ижевск специально для продажи наркотиков.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере».
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