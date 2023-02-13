Жители Ижевска могут заплатить за отопление в рассрочку

Для получения субсидии нужно подготовить пакет документов Фото: Мария Бакланова

В январе ижевчане неоднократно жаловались на повышение платежа за отопление. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, жители города имеют право на оплату в рассрочку.

Напомним, что в 2022 году Ижевск перешел на оплату отопления по факту. То есть теперь платеж распределяется не равномерно на весь год, а на 8 месяцев, в которые работает отопление.

Министр строительства региона Ришат Ибрагимов на аппаратном совещании главы Удмуртии объяснил, что в регионе действует ряд мер поддержки на оплату коммунальных услуг.

«Только в Ижевске в 2022 году субсидию получили 10 412 семей на сумму – 173 млн рублей. Компенсация предоставлена 4 тыс. многодетных семей на общую сумму 43 млн рублей. На эти цели в региональном бюджете на текущий год предусмотрено 576 млн рублей», – поделился статистикой Ибрагимов.

Для получения субсидии необходимо предоставить ряд документов: справки о зарплате или другом заработке, счета-квитанции по оплате за коммунальные услуги, номер банковского счета. Документы принимаются в МФЦ по месту жительства и портале Госуслуг.

Получить рассрочку на платеж можно получить, если плата за январь 2023 начислена на 25% больше платы за январь минувшего года.

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