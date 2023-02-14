Мужчина из Удмуртии молотком избивал своего 12-летнего пасынка

Мужчина заключен под стражу Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Вавоже за избиение несовершеннолетнего осудят 33-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

С мая по ноябрь 2022 года мужчина систематически избивал 12-летнего пасынка. Для этого он использовал любые малозначительные поводы. Мальчик терпел побои молотком, кочергой и другими предметами.

В ноябре горе-отчима задержали и заключили под стражу. Уголовное дело по статье «Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, находящегося в материальной и иной зависимости от виновного» направили в суд. Мужчине грозит срок от 3 до 7 лет лишения свободы.

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