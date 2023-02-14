Жители Удмуртии могут бесплатно вакцинироваться от коронавируса

Ревакцинировались 290 тысяч жителей Удмуртии Фото: Ильяс Бекмансуров

Пожилые или имеющие хронические заболевания жители Удмуртии смогут бесплатно вакцинироваться препаратом «Эвушелд». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Сейчас в больницах региона имеется более 1000 доз вакцины. Использовать ее рекомендуется пациентам со сниженным иммунным статусом. Например, с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, после трансплантации органов, пациентов на гемодиализе и рядом других диагнозов. Отметим, что препарат назначается после консультации врача.

Сейчас в регионе хотя бы одним компонентом вакцинировались 709 тысяч жителей, а ревакцинировались 290 тысяч человек.

«При этом у большинства граждан, которые проходили вакцинацию в 2022 году, срок ее действия уже истек. Для защиты от тяжелого течения болезни необходимо ревакцинироваться каждые 6 месяцев», – напомнила главный внештатный специалист Минздрава Удмуртии по вакцинопрофилактике Елена Корякина.

Пройти вакцинацию можно в своей поликлинике, предварительно записавшись на Едином портале госуслуг, Региональном портале самозаписи или в регистратуре медорганизации.

Напомним, ранее мы связывались с врачом-инфекционистом и узнали действительно ли стоит прививаться от коронавируса в разгар сезона ОРВИ и для чего вообще вакцинироваться, если ковид стал протекать легко.

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