Два человека погибли в столкновении пассажирского автобуса с легковушкой в Удмуртии

Фото: МЧС Удмуртии @mchsUR
14 февраля, примерно в 08:57 в Якшур-Бодьинском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.
На 229 км ФАД столкнулись пассажирский автобус и легковушка «Volkswagen Golf». В автобусе в этот момент находились 27 человек, включая водителя, в легковушке – 2 человека.
По предварительным данным водитель легковушки – женщина 1965 года рождения, при обгоне не справилась с управлением и врезалась в автобус. Сейчас известно о гибели женщины и ее пассажира. Как сообщает пресс-служба ГИБДД региона, водитель автобуса получил травмы. Его доставили в больницу. Пассажиры автобуса не пострадали.
Фото: МЧС Удмуртии @mchsUR
На месте работают сотрудники региональной Госавтоинспекции. К ликвидации последствий аварии привлекались 27 человек и 11 единиц техники.
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