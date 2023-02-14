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НовостиПроисшествия14 февраля 2023 6:28

Два человека погибли в столкновении пассажирского автобуса с легковушкой в Удмуртии

Водитель автобуса доставлен в больницу
Софья Кель
Фото: МЧС Удмуртии @mchsUR

Фото: МЧС Удмуртии @mchsUR

14 февраля, примерно в 08:57 в Якшур-Бодьинском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

На 229 км ФАД столкнулись пассажирский автобус и легковушка «Volkswagen Golf». В автобусе в этот момент находились 27 человек, включая водителя, в легковушке – 2 человека.

По предварительным данным водитель легковушки – женщина 1965 года рождения, при обгоне не справилась с управлением и врезалась в автобус. Сейчас известно о гибели женщины и ее пассажира. Как сообщает пресс-служба ГИБДД региона, водитель автобуса получил травмы. Его доставили в больницу. Пассажиры автобуса не пострадали.

Фото: МЧС Удмуртии @mchsUR

Фото: МЧС Удмуртии @mchsUR

На месте работают сотрудники региональной Госавтоинспекции. К ликвидации последствий аварии привлекались 27 человек и 11 единиц техники.

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