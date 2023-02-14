Две школы, интернат и детский сад закрыли в Удмуртии из-за заболеваемости ОРВИ

Уровень заболеваемости растет Фото: Сергей ГРАЧЕВ

За минувшую неделю в Удмуртии из-за высокой заболеваемости ОРВИ закрыли 2 школы в Игринском районе и Сарапуле, детский сад в Можгинском районе и школу-интернат в Сарапульском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

При этом частично закрыли 182 класса в 71 школе и 82 группы в 60 детсадах. Уровень заболеваемости растет. Всего за прошедшую неделю в регионе с ОРВИ слегли 16 942 человека, в том числе 10 002 детей младше 14 лет.

Самый большой показатель заболеваемости снова отметили в Ижевске. За неделю заболели 8 667 ижевчан, это 51,2% от общего количества заболевших в регионе.

Также были выявлены 397 случаев гриппа, из них гриппа А – 91, гриппа В – 306.

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