Гороскоп на день: 15 февраля Рыбам удастся вздохнуть полной грудью, а Ракам – добиться своего

От судьбы сбежать не удастся Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на среду.

ОВЕН

В вашей жизни начнется новый этап. Ожидайте неординарных предложений в течение дня. Вы ощутите финансовое благополучие и укрепите отношения.

ТЕЛЕЦ

Не лучшее время для знакомств и отношений. Сосредоточьтесь на внутренних переживаниях. Гнев – не выход. Резкие высказывания серьезно отразятся на вашей карьере.

БЛИЗНЕЦЫ

Очередная ссора может привести к разрыву отношений. Конец станет началом вашего развития как личности. Не бойтесь пробовать и экспериментировать. Любовь сама вас найдет.

РАК

Идеальный момент, чтобы двигаться вперед. Друзья поддержат вас и подтолкнут к решению проблемы. Несмотря на трудности, у вас получится добиться желаемого.

ЛЕВ

Прислушайтесь к голосу сердца. Пришла пора выбирать: бежать или решать. Двойственность отношений может раскрыть их истинную суть. Вы не понимаете своих родных, а главное – не хотите этого.

ДЕВА

Довольно мрачные мысли о поисках смысла жизни удастся развеять при помощи медитации и сохранения гармонии между работой и домом.

ВЕСЫ

Возможность спасти кого-то близкого утекает, словно песок. Прошлое не вернуть, впереди тяжелые потери. Чтобы их избежать, необходимо бороться с прокрастинацией любой ценой.

СКОРПИОН

Незначительные проблемы, вставшие на вашем пути, станут толчком к получению знаний. Но будьте осторожны. Не все из них вам понадобятся.

СТРЕЛЕЦ

Ощущение скованности отступит. Вы вольетесь в рабочий ритм. Звезды советуют провести этот день в компании хороших друзей, занимаясь любимым хобби.

КОЗЕРОГ

Начинается период стабильности. Вам не придется беспокоиться о тратах или проблемах со здоровьем. Однако о сохранности своих тайн стоит позаботиться.

ВОДОЛЕЙ

Будет сложно преодолеть комплекс лишнего человека, но ваше упорство поможет открыть для окружающих ваше «я». Вы обречены на успех в задуманном деле.

РЫБЫ

Беспокоящая вас болезнь наконец-то уйдет, позволив вздохнуть полной грудью. У вас достаточно энергии, чтобы исполнить давнюю мечту. Удача на вашей стороне.

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