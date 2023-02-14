Мужчина из Ижевска ограбил магазин на Пушкинской улице

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По подозрению в разбойном нападении на продавца магазина на Пушкинской улице в Ижевске задержали 29-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Ижевчанин пришел в магазин утром и подошел к продавцу. На его лице была медицинская маска. Угрожая ножом, он потребовал выдать ему деньги. Мужчина украл из кассы 15 тысяч рублей и ушел из магазина.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением оружия». Сейчас мужчина заключен под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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