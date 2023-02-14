Более 700 учеников школы №3 Можги временно переедут в другие учреждения

Фото: Эрик Уразов ВКонтакте

До окончания учебного года в школе №3 в Можге начнется капитальный ремонт. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил замглавы города Эрик Уразов.

Работы хотят закончить до ноября. Строители заменят проводку, системы отопления, водоотведения и вентиляции. Ремонт также затронет отмостки и кровлю школы. Отметим, что ремонтировать будут оба здания: основное и для учеников начальной школы. На время ремонта более 700 учеников распределят по другим школам города. Ученики с 1 по 7 класс будут отправятся на занятия в гимназию № 8, а школьники с 8 по 11 класс - в школу № 6.

«Пусть не новый учебный, но Новый год они встретят в обновленной современной школе», – сказал Уразов.

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