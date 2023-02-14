Мужчину из Ижевска осудили за продажу наркотиков в крупном размере

Приговор в законную силу не вступил Фото: Архив КП

В Ижевске за продажу наркотиков в крупном размере осудили 33-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Мужчину поймали в прошлом году, когда он доставал партию наркотиков из тайника. Такое задание ему дал некий куратор. В будущем ижевчанин собирался продавать запрещенные вещества, делая закладки.

Суд приговорил мужчину к 6 годам в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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