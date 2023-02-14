В апреле 2023 года в Воткинске откроют новую взрослую поликлинику

Фото: телеграм-канал Эльвиры Пинчук

Новая взрослая поликлиника откроется в Воткинске в этом году. Об этом в своих соцсетях сообщила вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук.

Медучреждение откроется по адресу ул. 1 Мая, 132. Сейчас в поликлинику уже завезли новое оборудование. В том числе цифровые маммограф и флюорограф, аппарат УЗИ, видео-эндоскопическая стойка и многое другое. Теперь осталось только получить лицензию.

Открыть двери поликлиники для пациентов хотят уже в апреле. Больница рассчитана на более чем 60 тысяч человек.

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