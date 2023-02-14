Мужчина из Удмуртии отправится в колонию за угон и поджог машины

Приговор в законную силу не вступил Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Балезинском районе Удмуртии за угон и поджог автомобиля осудили 26-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В сентябре прошлого года пьяный мужчина угнал машину ВАЗ. Недалеко у села Турецкое он съехал в кювет. Затем он оторвал от курточки карман и поджег его зажигалкой. Затем он поместил горящую ткань в бензобак машины. В результате ВАЗ полностью сгорел. Общая сумма причиненного ущерба составила 80 тысяч рублей.

Суд отправил мужчину в исправительную колонию общего режима на 3 года и 5 месяцев, а также лишил его права садиться за руль на 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

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