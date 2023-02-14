300 тонн гуманитарной помощи отправила Удмуртия бойцам в зону СВО

На прошлой неделе доставили грузы из Кизнерского района и Воткинска Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Удмуртия отправила 300 тонн гуманитарной помощи военнослужащим в зону СВО. Об этом в своих соцсетях сообщил глава региона Александр Бречалов.

На прошлой неделе доставили грузы и посылки из Кизнерского района и Воткинска. Командование и личный состав поблагодарили жителей региона за «оказанную помощь в улучшении окопного быта».

Напомним, что недавно жители региона приняли участие в сборе подарков ко Дню защитника Отечества для бойцов. Акция проходила в рамках ежегодного фестиваля «Всемирный день пельменя». Собранные подарки отправят на этой неделе, чтобы мужчины получили их 23 февраля.

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