У Удмуртии отсутствуют просроченные задолженности по госдолгу Фото: Алена Селезнева

За январь 2023 года госдолг Удмуртии вырос еще на 3,2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов республики.

Сейчас госдолг региона составляет 71 млрд 962 млн рублей. 93% или 66 млрд 962 млн рублей от него составляют кредиты из федерального бюджета по ставке 0,1% годовых. Еще 7% или же 5 млрд рублей – кредиты по ценным бумагам. Здесь ставка поднимается до 10,5%.

В январе возник кассовый разрыв между доходами и расходами. Причиной этому послужило введение единого налогового платежа. Т.е. теперь налоги долги должны выплачиваться в конце месяца единым платежом. Разрыв возник из-за необходимости обеспечения расходных обязательств регионального бюджета. Да его покрытия Удмуртия взяла в кредит еще 3,2 млрд рублей по ставке 0,1% годовых.

На февраль у региона отсутствуют расходы на обслуживание долга в этом году, а также просроченные задолженности по госдолгу и расходам на его обслуживание отсутствует.

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