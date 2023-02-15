Один человек пострадал в столкновении двух легковушек

Фото: ПСЧ-37 ВКонтакте

14 февраля, примерно в 17:34 недалеко от села Бураново произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба пожарно-спасательной части №37.

На 3 км дороги Бураново-Киясово столкнулись два легковых автомобиля.

В результате ДТП есть один пострадавший. О причинах и обстоятельствах происшествия не сообщается.

Фото: ПСЧ-37 ВКонтакте

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