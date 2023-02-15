Один человек пострадал в столкновении двух легковушек

Фото: ПСЧ-37 ВКонтакте
14 февраля, примерно в 17:34 недалеко от села Бураново произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба пожарно-спасательной части №37.
На 3 км дороги Бураново-Киясово столкнулись два легковых автомобиля.
В результате ДТП есть один пострадавший. О причинах и обстоятельствах происшествия не сообщается.
Фото: ПСЧ-37 ВКонтакте
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