Более 2 км трубопроводов заменят в Ижевске в 2023 году

Это улучшит теплоснабжение более 400 домов
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
В этом году в Октябрьском и Первомайском районах Ижевска заменят 2,42 км трубопроводов. Об этом сообщает пресс-служба удмуртского филиала «Т Плюс».
Работы пройдут на четырех участках с большим износом магистральных сетей. Подрядчики обновят трубопровод в районе пересечения улиц 10 лет Октября и Удмуртской, в районе пересечения улицы Ленина с улицей Первомайской, в переулке Северном и по улице Майской. Это улучшит теплоснабжение более 400 домов и учреждений. Объем инвестиций составит 600 млн рублей.
Отметим, что в 2022 году компания уже обновила 4,13 км теплотрасс.
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