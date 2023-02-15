Более 2 км трубопроводов заменят в Ижевске в 2023 году

Это улучшит теплоснабжение более 400 домов Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В этом году в Октябрьском и Первомайском районах Ижевска заменят 2,42 км трубопроводов. Об этом сообщает пресс-служба удмуртского филиала «Т Плюс».

Работы пройдут на четырех участках с большим износом магистральных сетей. Подрядчики обновят трубопровод в районе пересечения улиц 10 лет Октября и Удмуртской, в районе пересечения улицы Ленина с улицей Первомайской, в переулке Северном и по улице Майской. Это улучшит теплоснабжение более 400 домов и учреждений. Объем инвестиций составит 600 млн рублей.

Отметим, что в 2022 году компания уже обновила 4,13 км теплотрасс.

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