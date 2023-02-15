Женщина пострадала в ДТП с тремя автомобилями в Ижевске

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
14 февраля, примерно в 15:30 напротив дома №16 на улице Союзная в Ижевске произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.
41-летняя женщина за рулем «Тойоты» не справилась с управлением и выехала на встречку, где врезалась в «Ладу Xray». Этой машиной управляла 40-летняя ижевчанка. После этого «Тойота» врезалась «Опель Астра», под управлением 38-летнего мужчины.
В результате ДТП водитель «Тойоты» получила травмы. Ее госпитализировали.
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
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