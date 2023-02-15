Шесть участков дорог отремонтируют в Ижевске в этом году по нацпроекту

Подрядчиком выбрали организацию «РДК»
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
В 2023 году в Ижевске в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 6 участков дорог. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
Дороги на ремонт выбирали, опираясь на обращения горожан, наказы депутатам и решение Общественной палаты города.
В список на ремонт вошли следующие дороги:
– улица Ярославского
– 600 м на улице Новоажимова
– участок улицы Ленина от Карлутской набережной до улицы Орджоникидзе
– участок улицы 10 лет Октября от дома №55 до ул. Удмуртская
– улица имени Ильфата Закирова
– участок переулка Ястребовский.
Сейчас уже заключены все контракты на проведение ремонта дорог. Подрядчиком выбрали организацию «РДК».
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