Шесть участков дорог отремонтируют в Ижевске в этом году по нацпроекту

Подрядчиком выбрали организацию «РДК» Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В 2023 году в Ижевске в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 6 участков дорог. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Дороги на ремонт выбирали, опираясь на обращения горожан, наказы депутатам и решение Общественной палаты города.

В список на ремонт вошли следующие дороги:

– улица Ярославского

– 600 м на улице Новоажимова

– участок улицы Ленина от Карлутской набережной до улицы Орджоникидзе

– участок улицы 10 лет Октября от дома №55 до ул. Удмуртская

– улица имени Ильфата Закирова

– участок переулка Ястребовский.

Сейчас уже заключены все контракты на проведение ремонта дорог. Подрядчиком выбрали организацию «РДК».

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