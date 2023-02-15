Жарить шашлыки в Удмуртии можно будет на расстоянии пяти метров от дома

Нельзя готовить на огне при сильном ветре и особом противопожарном режиме Фото: Архив КП

С 1 марта по России, в том числе в Удмуртии, начнут действовать новые правила противопожарной безопасности. «Изменения не кардинальные. Они направлены на снижение давления на граждан, но направлены на обеспечение безопасности», – прокомментировал Дмитрий Одегов, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Удмуртии.

Первое изменение: теперь на участке можно готовить шашлыки и другую еду в печи или мангале. Однако при этом нужно соблюдать нормативное расстояние до зданий и сооружений – не менее пяти метров. Территорию возле мангала или печи нужно очистить. Также нельзя готовить на огне при сильном ветре и особом противопожарном режиме.

Снизились и требования по сжиганию сухой травы и мусора. Теперь это можно делать на расстоянии 15 метров от зданий и сооружений и более. Если мусор сжигают в металлической емкости или земле, допускается снизить дистанцию в два раза – то есть до 7,5 м.

Также из новых требований:

– Между объектом защиты (дом, например) и лесом должна быть минерализованная полоса шириной 1,4 м (было 0,5 м)

– Вокруг населенного пункта должна быть минерализованная полоса не менее 10 м.

Также с этого года многодетные семьи и семьи в сложной ситуации по всей стране начнут обеспечивать пожарными извещателями. В Удмуртии такая работа идет уже не первый год.

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