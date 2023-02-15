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НовостиОбщество15 февраля 2023 9:30

В 2022 году жители Ижевска меняли свои имена и фамилии на имена героев аниме

В столице Удмуртии теперь живет Кусанаги Акира
Софья Кель
Молодые люди все чаще пользоваться возможностью сменой имени

Молодые люди все чаще пользоваться возможностью сменой имени

Фото: Константин ИВШИН

Более 500 жителей Ижевска сменили свои имена и фамилии в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Чаще всего люди меняют фамилии из-за желания иметь общую фамилию с супругом или супругой или же наоборот желание вернуть родовую фамилию после развода. Встречались и случаи, когда женщины хотели вернуть себе фамилию родителей, все еще находясь в браке.

Молодые люди стали все чаще пользоваться возможностью сменой имени. Так, теперь в Ижевске живут Эмерсон, Вэстис, Каэдэ и Кусанаги Акира. Некоторые из этих имен принадлежат персонажам аниме и компьютерных игр.

За январь 2023 года оформлено уже 42 записи акта о перемене имени.

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