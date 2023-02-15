Мошенники убедили пенсионерку из Ижевска продать квартиру

Пенсионерка продала квартиру Фото: Сергей ГРАЧЕВ

72-летняя пенсионерка из Ижевска лишилась жилья из-за телефонного мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Неизвестный позвонил женщине и сказал, что на ее имя оформили кредит на 200 тысяч рублей. Для того чтобы отменить его, ижевчанке нужно было оформить «встречный кредит». Пенсионерка объяснила, что размер ее пенсии не позволит ей взять кредит на такую сумму. После этого ей позвонил «сотрудник правоохранительных органов» и убедил в том, что ей нужно продать квартиру. Полученные деньги женщина должна была перевести на указанный счет. Только так у нее получится закрыть заявку на кредит. Отметим также, что мошенники пообещали вернуть женщине потраченные деньги.

Так, пенсионерка продала квартиру за 2 600 000 рублей. Эти деньги она перевела на указанные счета. При этом один из покупателей пытался убедить женщину, что с ней разговаривают мошенники. Но она не стала слушать.

После перевода денег и «полицейский», и «сотрудник банка» перестали выходить на связь. Женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

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