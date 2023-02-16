Погода в Ижевске на день: 16 февраля пасмурно и -6 °С

Пора встречать новое утро с улыбкой Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск. Сегодня в столице республики в течение дня ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает Удмуртский гидрометцентр.

Днем столбик термометра не поднимется выше -6 °С. Ветер восточный 3 м/с. Ночью похолодает до -12 °С, ветер северо-восточный 2,5 м/с.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление днем составит 756 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 85%, магнитное поле спокойное.

Хорошего вам дня!

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